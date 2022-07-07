Trafikte çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Trafikte çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

07.07.2022 09:03

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre trafikte kavga edenleri ayırmak isteyen kişi, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre trafikte kavga edenleri ayırmak isteyen kişi, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

8 Eylül Caddesi üzerinde 45 D 0088 plakalı özel halk otobüsü şoförü ile üzerinde 2 kişi olan motosikletliler arasında tartışma çıktı.

Taraflar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen otobüs yolcularından Refik Sevimli, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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