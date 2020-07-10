Son dakika haberi... Manisa'da uçurumdan nehre yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika

Çevredekilerin yardıma koştuğu Döngel, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

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Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı