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Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

12.02.2022 01:22
Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada cam kavanoz içinde 145.33 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ile birlikte 12 bin 835 TL nakit para ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada cam kavanoz içinde 145.33 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ile birlikte 12 bin 835 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu madde satan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik yapılan saha araştırmaları ve çalışmalarında uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen S.Ö. (47) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada cam kavanoz içerinde 145.33 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet sentetik ecza hapı ve 12 bin 835 TL nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili S.Ö. ve iş yeri çalışanı M.B. (19) gözaltına alındı. Zanlılardan S.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

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Metamfetamin, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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