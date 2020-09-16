Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 bin 234 kök Hint keneviri ile 56 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 bin 234 kök Hint keneviri ile 56 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 8 Eylül'de Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi Tekeli mezrasında düzenledikleri operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanan S.T. (51) ile oğlu İ.T'nin (31) bölgedeki 4 farklı noktaya daha Hint keneviri ektiği belirlendi.

Söz konusu bölgelerde arama yapan ekipler, 8 bin 234 kök Hint keneviri ile 56 kilogram kubar esrar buldu. Kenevirleri sulamada kullanılan römork ile su motoruna da el konuldu.

Akgedik Mahallesi yakınlarındaki Tekeli mezrasında 8 Eylül'de yapılan aramalarda 22 bin 345 kök Hint keneviri, 65 kilogram kubar esrar, 5 hassas terazi, 12 av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait mermi ve kartuşlar, 2 kilogram barut, 4 telsiz ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 170 bin lira ele geçirilmişti.

Aralarında S.T. ve İ.T'nin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sevk edildikleri adliyede çıkarldıkları mahkemede S.T. ve İ.T. tutuklanmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Manisa, Esrar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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