Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinin terasında sera sistemi kurarak kenevir ürettiği belirlenen zanlı, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesinde yaşayan A.A.'nın (32) evinin terasında kurduğu serada Hint keneviri üretip, satışa sunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda terasta saksılara dikilmiş çok sayıda kenevir bitkisi ile satışa hazır poşetler içerisinde 95 gram esrar ele geçti.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:39 - Kaynak: AA
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