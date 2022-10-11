Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 2 gram metamfetamin buldu.
Zanlıların evindeki aramada ise 20 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, 3 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika