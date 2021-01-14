Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
14.01.2021 21:51
Son dakika haber: Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 150 gram kimyasal uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve suç geliri olarak bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.U. ile K.Ü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu 16 yaşındaki baba, yeni doğan bebeğini kurşunlayarak öldürdü Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı: Pazartesi gününe kadar sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar