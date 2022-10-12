Son dakika haberi... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

12.10.2022 13:48
Son dakika haberi... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre ??????? Manisa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

??????? Manisa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.

Merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 323 sentetik ecza, 12 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 kurusıkı tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen 9 kişinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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