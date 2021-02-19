Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 Afganistan uyruklu tutuklandı - Son Dakika

Evlerde yapılan aramada, 36 gram eroin, 13 gram Afyon sakızı ile çeşitli uyuşturucu haplar, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Gökçek, İmamoğlu'nun kendisini engellemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Benden korkuyor