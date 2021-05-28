Üzerine aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan Ege Eymen Gülentürk'ün cenazesi Beşeylül Mahallesi Reddi İlhak Caddesi'ndeki evine getirildi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Müzeyyen ve baba Ufuk Gülentürk, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Pazar Camisi'ne götürülen çocuğun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alaşehir Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

Gülentürk dün Dedekorkut Caddesi'nde yüklenici şirket tarafından yürütülen yenileme çalışmaları sırasında aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu direğin altında kalarak ağır yaralanmıştı. Çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.