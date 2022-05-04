Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

04.05.2022 20:04
Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberler: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Yalçın'dan (49) haber alamayan İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan kardeşi Hasan Yalçın telefonla komşularını arayarak kardeşinin durumunu öğrenmelerini istedi. 4 katlı apartmanın 3. katında tek başına yaşayan Yüksel Yalçın'ın durumunu öğrenmek isteyen komşusu Özcan Selvi, önce telefonla arayarak Yalçın'a ulaşmaya çalıştı. Telefonlarını açmayan Yalçın'ın kapısını çalan Selvi, içeriden cevap alamayınca durumu polise haber verdi. Polis ekipleri balkondan girdikleri evde Yüksel Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yalçın'ın ölü bulunması olayıyla ilgili soruşturma başlatılırken komşusu Selvi, "Haber alınamadığı için kapısına geldik. Baktık içeriden de koku geliyor. Zaten kapı da kapalıydı. Daha sonra polise haber verdik" diye konuştu. - MANİSA

Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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Yüksel Yalçın, Alaşehir, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Manisa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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