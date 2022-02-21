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Son dakika haberi! Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı

21.02.2022 10:43
Son dakika haberi! Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü, konutun sahibi yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü, konutun sahibi yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Çanakçı Mahallesi'ndeki evden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Muayene sonucu alkollü olduğu belirlenen evin sahibi S.S (42), konutunda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Sarıgöl, Manisa, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika


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