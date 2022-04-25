Manisa'nın Salihli ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi ediliyor.
İlçeye bağlı Poyraz Mahallesi yol kenarında yaralı halde bir karaca gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Salihli Şefliğine bildirdi.
DKMP görevlileri tarafından teslim alınan karaca, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Ayaklarının kırık olduğu tespit edilen karacaya bir aracın çarpmış olabileceği değerlendiriliyor.
Karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı - Son Dakika