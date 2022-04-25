Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı

25.04.2022 16:40
Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi ediliyor.

İlçeye bağlı Poyraz Mahallesi yol kenarında yaralı halde bir karaca gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Salihli Şefliğine bildirdi.

DKMP görevlileri tarafından teslim alınan karaca, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ayaklarının kırık olduğu tespit edilen karacaya bir aracın çarpmış olabileceği değerlendiriliyor.

Karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı
Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı - Son Dakika


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