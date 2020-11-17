Son dakika haberi: Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Eş zamanlı 7 adrese düzenenlen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise bahis oynamakta kullanılan makine ve bilgisayarlar ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
- Kaynak: AA
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