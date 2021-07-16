Manisa'da 2 kamyonet ve 1 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 kamyonet ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolu Zaferiye Mahallesi Orhan Acar Kavşağı'nda, Murat Karakoç (42) idaresindeki süt taşıyan 45 AEU 636 plakalı kamyonet, kavşaktan dönmek isteyen Durmuş Demircan (47) yönetimindeki 45 RA 0009 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen Demircan'ın kullandığı kamyonet, Mustafa Kiraz (29) idaresindeki 03 RG 602 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü Murat Karakoç'u sıkıştığı kamyonetten çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer kamyonetin sürücüsü Demircan ile aynı araçta bulunan Özkan Demircan (15) da yaralandı.

Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.