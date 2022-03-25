Son dakika haberi: Manisa'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Manisa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

25.03.2022 19:38
Son dakika haberi: Manisa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, bir akaryakıt tankeri, iki TIR ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, bir akaryakıt tankeri, iki TIR ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

?Kaza, saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Saruhanlı- Akhisar karayolu Nuriye Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Saruhanlı'dan Akhisar yönüne giden ve ani fren yaptığı ileri sürülen yakıt tankerine bir TIR çarptı. Arkadan gelen bir başka TIR ve kamyon da kazaya karıştı. Dört aracın birbirine çarptığı zincirleme kazada, 2'si ağır 4 araç sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 1 saat kapanan trafik; araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Son dakika... Manisa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Son dakika... Manisa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi

Akaryakıt, Akhisar, Manisa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Manisa'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:36 CHP'li Muhittin Böcek, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 19:43:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Manisa'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement