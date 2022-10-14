Son dakika haberi: Manisa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Manisa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

14.10.2022 15:58
Son dakika haberi: Manisa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci ve kadın yapılanmalarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci ve kadın yapılanmalarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen ve 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte örgütün öğrenci ve kadın yapılanmalarında faaliyet gösterdiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 10 Ekim'de operasyon düzenlenmişti. Aramalarda bulunan cep telefonu, SIM kart, tablet ve bilgisayarlar ile örgüte ait olduğu değerlendirilen 30 bin 946 dolar, 2 bin 550 avro ile 122 bin 235 liraya el konmuştu.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Manisa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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