Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı

05.02.2021 22:24
Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı

Son dakika haber: MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iş makinesine arkadan çarpan otomobildeki anne ve baba öldü, çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iş makinesine arkadan çarpan otomobildeki anne ve baba öldü, çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Salihli yolu Örnekköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Vurmaz yönetimindeki 07 BFJ 89 plakalı otomobil, Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Mustafa K. (26) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan çiftin çocukları Ege Tuna Vurmaz (8) ve Ezgi Tuna Vurmaz'ı (12), çalışma sonucu kurtardı. Bu arada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkartılan 2 çocuk ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alının iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden anne ile babanın cansız bedenleri, Alaşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İş makinesi öperatörü Mustafa K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı
Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı
Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı
Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı
Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı
YORUMLAR
500
Önce tankere sonra kamyona çarptı: 2 yaralı Önce tankere sonra kamyona çarptı: 2 yaralı Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü

Otomobil, Alaşehir, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 23:35:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement