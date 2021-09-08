Son dakika haberi... Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.
Yukarı Kılavuzlar Mahallesi'nde çıkan yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopter ile müdahale edildi.
Yangına Demirci Belediyesi su tankeri ile su takviyesi sağlarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile söndürülürken 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Ekipler gece boyu yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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