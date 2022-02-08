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Son dakika haberi... Manisa'daki trafik kazası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Manisa'daki trafik kazası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

08.02.2022 00:36
Son dakika haberi... Manisa'daki trafik kazası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.S. (33) yönetimindeki 45 ZB 4900 plakalı kamyonet ile Metin Yavuz'un (17) kullandığı 45 AGH 488 plakalı motosiklet, Yedi Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Yavuz ile yolcu konumundaki Kerem Yavuz (17), Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metin Yavuz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Kerem Yavuz, Manisa Merkez Efendi Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü S.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Metin Yavuz, Turgutlu, Manisa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Manisa'daki trafik kazası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Manisa'daki trafik kazası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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