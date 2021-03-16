Öte yandan kazada ölen 2 maden işçisinin görev yaptığı Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik şirketinden de taziye mesajı yayımlandı.

Soma - Bergama kara yolunda dün otomobilin karşı şeride geçerek ters istikamette seyreden kamyonla çarpıştığı kazada ölen otomobil sürücüsü Emrah İçke (34) ile otomobildeki Tayfun İndirik (36), İlhan Merdim (42) ve Uğur Kurşuncu'nun cenazeleri İzmir'in Kınık ilçesine getirildi.

Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi