Son dakika haberi: Manisa FK 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazandı

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, TFF tarafından yapılan inceleme sonunda Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, UEFA ve ulusal lisansı alan kulüpleri belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi. Kurul, 2021-2022 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri tespit etti.

UEFA lisansı için başvuran 19 erkek, 9 kadın kulübünü inceleyen kurul, bunlardan Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, DG. Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, F. TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, M. Başakşehir ve Trabzonspor, TFF 1. Lig'den İstanbulspor, Kadın Futbol Ligi'nden de Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na UEFA lisansı verdi.

8 takım 'Ulusal Kulüp Lisansı' aldı

Ulusal kulüp lisans başvurusunda bulunan 59 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise TFF 1. Lig'den Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor ile Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı. Misli.com 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu FK lisans alan kulüpler arasında yer aldı.

Toplamda 12 kulüp UEFA, 8 kulüp ise ulusal lisans aldı. Kurul, kalan 58 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı. - MANİSA