Son dakika haberi... Manisa İtfaiyesine modern ekipman - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye bünyesine kazandırılan modern ekipmanların tanıtımını ve yangınlara müdahale hızını arttırmak amacıyla satın aldığı 20 adet yeni tankerin muhtarlara teslim törenini Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirdi. Başkan Ergün, görevde yükselme sınavını başarıyla tamamlayan İtfaiye ve Zabıta personellerine de rütbelerini tevdi etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine alınan teknolojik itfaiye ekipmanlarının tanıtımı, 20 adet itfaiye su tankerinin teslimi ve personele rütbe tevdi töreni Cumhuriyet meydanında düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir konuşma yaptı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Manisa'ya en güzel hizmetleri verebilmenin çabası içerisinde olduğunu dile getiren Başkan Ergün, "Hemşerilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler ve gösterdikleri teveccüh, yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu gözler önüne seriyor. Dünya çapında olaylara müdahale süresiyle rekor kıran, çok sayıda hayat kurtaran, canları pahasına görevlerinden ödün vermeden özveriyle çalışan itfaiyemize; amirlik ve müfreze noktaları ile birlikte modern araç, ekipman ve ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin temin edilmesi için büyük hassasiyet gösterdik. İtfaiye hizmetlerimiz, Manisa il genelinde 56 noktada başarılı bir şekilde yürütülüyor. İlçe merkezlerimize ve müfreze binalarımıza uzak olan bölgelere de ilk müdahaleyi sağlayacak İtfaiye Su Tankerlerimizi, muhtarlarımız marifetiyle hizmete sunuyoruz. Hatırlayacağınız üzere, daha önce İtfaiye Su Tankerlerinden 78 adedini muhtarlarımıza dağıtmıştık. Bugün de 20 tanker daha veriyoruz. Böylece toplamda 98 adet tankeri mahallelerimize ulaştırmış olacağız. Buradaki amacımız; olası bir yangının muhtarlarımıza bildirilmesinin ardından yangına hemen müdahale etme imkanı sağlamaktır. Manisa il genelindeki 56 adet itfaiye binamız ve 98 adet itfaiye su tankerimiz sayesinde toplamda 154 noktadan müdahale hızlıca yapılarak can ve mal kayıplarının önüne geçmiş olacağız. Yüce Allah kullanmayı nasip etmesin. Bunu hep söylerim. Ancak hayatın gerçekleri de ne yazık ki kaçınılmaz" ifadelerinde bulundu.

"İtfaiyemiz başarısını kanıtladı"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin geride kalan süreçte yaptığı çalışmalarla başarısını kanıtladığını ifade eden Başkan Ergün, "Her zaman belirttiğimiz gibi, itfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu vizyonla, bünyesine dahil ettiğimiz araç ve ekipmanlarla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni Türkiye'nin sayılı itfaiyelerinden biri haline getirdik. İtfaiyemiz, sahada yaptığı çalışmalarda da bunu fazlasıyla kanıtladı. Ben, şahsım ve Manisalılar adına itfaiyemize yangın, kaza, kurtarma, su baskınları, fırtına, deprem ve benzeri olaylarda yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyorum. 22 Ocak 2020'de İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Munzur barajında kaybolan öğrenci için itfaiye dalgıç ekibimiz Tunceli'ye görevli olarak çağrılmıştır. Tunceli'de su altı görevini yaptıktan sonra dönüş yolunda, yüreklerimizi yakan Elazığ depremi meydana gelmiştir. İtfaiyemiz hemen deprem bölgesine geçiş yaparak, ileri teknoloji ekipmanları ile 4 vatandaşımızı sağ salim kurtardı. 30 Ekim 2020 tarihinde ise İzmir'de meydana gelen depremde, ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde deprem bölgesine giderek enkaz altında kalan 12 vatandaşımızı sağ olarak çıkardı. 3 enkazda vardiyalı şekilde hiç durmaksızın çalışan 230 personelimiz, itfaiyemize kazandırdığımız son teknoloji ekipmanlar ile hızlı ve güvenli bir şekilde çalışmalarını yapabildiler" diye konuştu.

"Uluslararası standartlarda ekipmanlar kullanıyoruz"

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin deprem kuşağı içinde yer aldığını bir kez daha yineleyen Başkan Ergün, "Biz de olası bir afete hazırlıklı olmak için mevcut ekipmanlarımızı uluslararası kurtarma standartlarına göre sürekli yeniliyoruz. Bugün, itfaiyemize kazandırdığımız ileri teknoloji ekipmanların tanıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Bu ekipmanlarımız da şarjlı hidrolik kesici ve beton kırıcılar, eksi 15 dereceye kadar ısı yalıtımı olan çadır, itfaiye erlerimiz için tam donamlı, yırtılmaya dayanıklı ve su geçirmez kurtarma kıyafetleri ve çeşitli kurtarma setleridir" dedi.

İtfaiyeye teşekkür etti

Doğal afetlerde görevlerini fedakarca ve özveriyle sürdüren itfaiye personeline teşekkür eden Başkan Ergün, "Fedakarca ve özverili şekilde çalışarak enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasında önemli rol alan itfaiye personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Elazığ ve İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da bir kez daha rahmetle anıyor, yüce Allah'tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının sonunda görevde yükselme sınavında başarılı olan itfaiye ve zabıta personelini tebrik etti. Başkan Ergün, "Sınavda başarı gösteren personelimizi de kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu duygularla törenimize katılan değerli muhtarlarımıza, personelimize ve sizlere teşekkür ediyor, hepinize bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun" diyerek konuşmasını tamamladı. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından mahalle muhtarlarına tankerlerin tahsis belgesi teslim edildi.

İtfaiye ile zabıta personellerine rütbe töreni düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından görevde yükselme sınavında başarılı olan itfaiye ve zabıta personellerine rütbe töreni düzenlendi. Başkan Ergün, görevinde yükselen personellere rütbelerini tek tek tevdi etti. Törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Türkiye haritası üzerinde Cengiz Ergün yazılı plaket takdim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, törenin son bölümünde mahalle muhtarlarına teslim edilen araçları tek tek inceledi. Muhtarlarla yangın tankerlerinin başında hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ergün, son olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na kazandırılan ekipmanlar hakkında bilgi almasının ardından tören sona erdi.

Törene; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Emre Özünlü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, şube müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve görevli personeller katıldı. - MANİSA