Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İçikler Mahallesi'ndeki orman alanında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 acil müdahale aracı, 1 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma faaliyetinin sürdüğü bölgede yangın nedeniyle 3 dönüm ormanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika