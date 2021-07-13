Andre Sousa Manisa FK'da

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Andre Sousa'yı resmen kadrosuna dahil etti. Orta sahada görev yapan Portekizli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu imza töreninde yaptığı açıklamada, "Umarım bizim için çok iyi, heyecanlı, güzel ve mutlu bir sezon olur. Bana bu şansı verdikleri için Başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Benimle ilk konuştukları zaman Manisa Futbol Kulübü hakkında büyük hedeflerden, projelerden bahsettiler. Bu projeler o zamandı, şimdi artık bizim projelerimiz oldu. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Başkan Mevlüt Aktan ise takımın hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İkinci yabancı futbolcularını transfer ettiklerini vurgulayan Başkan Aktan, "Gerçekten de çok değerli, kariyerli bir sporcu kardeşimizi Manisa Futbol Kulübümüze kazandırıyoruz. Geçmiş kariyeri olsun, Süper Lig'deki başarıları olsun, herkes tarafından biliniyor. Sousa ile birlikte Manisa Futbol Kulübü daha da güçlendi. Hedeflerimiz doğrultusunda transferleri yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok karakterli, düzgün, Manisa Futbol Kulübü'ne yakışan bir arkadaşımız. Sousa'ya başarılar diliyorum. Umarım sakatlıksız, keyifli, heyecanlı bir sezon geçiririz. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.