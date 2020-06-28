Son dakika haberi! Manisa OSB'de fabrika yangını - Son Dakika

Manisa OSB'de fabrika yangını

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

MANİSA - Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasının dış bölümünde plastik atıklarının bulunduğu kısımda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Muradiye OSB İtfaiye ekipleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanan plastiklerden yükselen dumanlar ise korkuya neden oldu.