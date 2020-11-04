Son dakika haberi... Manisa ve Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Manisa ve Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
04.11.2020 17:59
Son dakika haberi... Manisa merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Manisa merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa ve Rize'de yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı olarak 17 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 15 tabanca, 10 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 14 şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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