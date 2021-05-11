Son dakika haberi! Manisa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bahar Kalkanı Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya düzenlenen roketli saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp şehit oldu. Memleketi Manisa 'nın Akhisar ilçesindeki babaocağına acı haber verilirken, şehit Teğmen Osman Alp için bugün cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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