Son dakika haberi... Manisalı doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Manisalı doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
09.01.2021 09:49
Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Cemal Yıldız (63) hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Cemal Yıldız (63) hayatını kaybetti.
Kovid-19'a yakalandıktan sonra çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Doktor Yıldız, durumunun kötüleşmesi üzerine 2 hafta önce yoğun bakım servisine alındı.
Tedaviye olumlu yanıt veremeyen ve yaşamını yitiren 2 çocuk babası Yıldız'ın cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.
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