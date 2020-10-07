Son dakika haberi... Manisaspor'a Bilgin morali

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yıllar sonra transfer yasağını açarak 14 yeni takviyesiyle çıktığı karşılaşmada Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalıp geçen sezondan beri süren 10 maçlık mağlubiyet serisine son veren Manisaspor'a Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'den moral geldi. Tarık Almış Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret eden Bilgin, beraberliğe rağmen maç öncesi verdiği sözü tutarak futbolcular için belirlediği galibiyet primini Başkan Murat Yörük'e teslim etti. Bilgin, futbolcularla da bir araya gelerek takıma baklava ikram etti.

Takım kaptanı Gökhan Dinçer, Belediye Başkanı Bilgin'e destekleri için teşekkür ederken, Başkan Murat Yörük, "Sizlerin yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç veriyor. Sizlerin de desteği ile Manisaspor laik olduğu yerlere gelecek" dedi. Bilgin ise, "Manisaspor Manisa'nın bir değeridir, markasıdır. Hepimizin bu değere ve markaya sahip çıkıp destek vermemiz gerekir. Ben de yeşil sahalardan gelen birisiyim. Sizlerin neler çektiğini biliyorum. Ben Zeki ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım. Gücümüz yettiği kadar destek olacağız" diye konuştu.

BİLAL BUDAK 1'İNCİ LİG'DE

Manisaspor altyapısından çıkıp geçen sezon A takımda parlayan gençlerden Bilal Budak, transferin son günü TFF 1'inci Lig'deki Ankara Keçiörengücü'ne satıldı. Alacaklı eski futbolcularından Dimitrov'a bir miktar ödeme yaparak transfer yasağını transferin bitimine 2 gün kala kaldıran Manisaspor, çareyi 16 yaşındaki Bilal'i satmakta buldu. Yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcu, geçen sezon Manisaspor'da 22 maçta 2 gol atmıştı.

- Manisa