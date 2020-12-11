Son dakika haberi! Manisaspor kolay kaybetmiyor
11.12.2020 10:26
Son dakika haberleri... Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını kaldırmasına rağmen sezon başından beri düşme hattında son sırada çakılı kalan Manisaspor, teknik direktör Bülent Ataman yöneteminde kazanamasa da kaybetmiyor.
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını kaldırmasına rağmen sezon başından beri düşme hattında son sırada çakılı kalan Manisaspor, teknik direktör Bülent Ataman yöneteminde kazanamasa da kaybetmiyor. Ligde Ataman yönetiminde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alan Manisaspor, yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılarak umut tazeledi. Siyah-beyazlı ekip, maçın başında öne geçip kaleci Ahmet'in kırmızı kart görmesiyle 55 dakika 10 kişi oynadığı Edirne Belediyesi Paş Edirnespor deplasmanında 1-1'lik galibiyetle altın değerinde 1 puan kazandı.
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