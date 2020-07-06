Son dakika haberi... Manyaslı çiftçiler buğday veriminden memnun - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 10 gün önce başlayan buğday hasadı devam ediyor.

İlçeye bağlı mahallerde arpa hasadının sona ermesinin ardından buğday hasadına başlandı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin çoğunlukla Ceyhan-98 ve Sekreterya türü buğdayı tercih ettiğini bildirdi.

Üreticilerin hasattan memnun olduğunu belirten Danç, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de kırsal Akçaova Mahallemizde açtığı alım merkezinde üreticimizin buğdayını alıyor. Şu anda kilogramını genelde 1 lira 625 kuruştan ödüyor. Tabii alım öncesi yapılan analizler de bu rakam yükselebiliyor ve düşebiliyor. Manyas'ta yaklaşık 80 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını tahmin ediyoruz. Çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum."

Hamamlı Mahallesi üreticilerinden Hüsnü Hasırcı da ortalama verimin dekar başına 600-700 kilogram olduğunu aktardı.