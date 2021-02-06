Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5179/1 Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki marangoz atölyesinde çıktı. Atölyede dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese, 2 itfaiye aracı ve 1 AKS ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Maddi hasar oluşan atölyede, daha önce de yangın çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.