Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu

Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu

06.02.2021 09:09

İZMİR'in Bornova ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5179/1 Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki marangoz atölyesinde çıktı. Atölyede dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese, 2 itfaiye aracı ve 1 AKS ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Maddi hasar oluşan atölyede, daha önce de yangın çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:49 İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakılması Olayına Demet Akalın'dan Sert Tepki: Sizden Daha Medeni ve Ahlaklıyız
10:45 Demet Akalın, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ateş püskürdü
10:47 Fransa'da polis 17 yaşındaki sürücüyü öldürdü, protestocular sokağı ateşe verdi
10:43 Polisin 17 yaşındaki genci öldürdüğü Fransa'dan gelen görüntüler endişe verici! Onlarca aracı ateşe verdiler
10:26 İsmail Kartal'ın yönetimden ilk talebi Zajc ile sözleşme uzatılması
10:22 İsmail Kartal "Acilen çağırın" dedi! Miha Zajc'ın menajeri apar topar İstanbul'a geliyor
10:09 iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Modellerinin Kılıfları Sızdı
10:05 Video internete sızdı! İşte iPhone 15'lerde bizi bekleyen büyük değişiklikler
10:00 Yok böyle istek! Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
09:56 Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 11:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement