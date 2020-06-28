Son dakika haberi: Marcelo Saracchi'den 4. asist

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Başakşehir maçında yaptığı asistle Süper Lig'de bu sezonki asist sayısını 4'e çıkardı.

Devre arasında Alman ekibi RB Leipzig takımından Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan sol bek Marcelo Saracchi, hücumda katkı vermeye devam etti. Saracchi, Başakşehir müsabakasında Emre Akbaba'nın attığı golü hazırlayan isimdi. 22 yaşındaki futbolcu, böylece ligde 4. asistine imza atmış oldu. Başarılı futbolcu geçen haftaki Gaziantep FK maçında da asist yapmıştı.

Karşılaşamaya 11'de başlayan Uruguaylı futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı. - İSTANBUL