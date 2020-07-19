Son dakika haberi: Marcelo Saracchi ilk golünü attı - Son Dakika

Son dakika haberi: Marcelo Saracchi ilk golünü attı

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Göztepe karşısında kaydetti.

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Göztepe karşısında kaydetti.

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Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile mücadele eden Galatasaray'da Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Saracchi, mücadelenin 61. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Devre arasında Almanya'nın RB Leipzig ekibinden kiralık olarak Aslan'a katılan 22 yaşındaki futbolcu, 13 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 resmi maçta görev aldı ve 4 de asist yaptı.

Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Marcelo Saracchi 90 dakika sahada kaldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Marcelo Saracchi, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Marcelo Saracchi ilk golünü attı - Son Dakika
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