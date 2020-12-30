Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı

30.12.2020 09:07
Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MARDİN'de koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizmciler, umutlarını aşıya bağladı.

MARDİN'de koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizmciler, umutlarını aşıya bağladı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, geçen yıl kenti yaklaşık 700 bin yatılı turistin gezdiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle bu rakam yaklaşık 170 bine kadar geriledi. Aşıların çıkması bizi daha da umutlandırdı. Pandemi sonrası 1 milyon yatılı turiste ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarihi ve mimari yapısıyla kültür ve inanç turizminin merkezi konumunda olan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turistin ziyaret ettiği Mardin'de koronavirüs nedeniyle turizmciler zor günler geçiriyor. Geçen yıl yaklaşık 700 bin turistin konakladığı kenti, bu yıl pandemi nedeniyle yaklaşık 170 bin yatılı turist ziyaret etti. 2019'da 2 milyon turistin de günübirlik ziyaret ettiği kentte turizmciler, umutlarını koronavirüs aşısına bağladı. Turizmciler, aşının ardından bitmesini umut ettikleri pandemi sonrası bir milyon konaklamalı turist ağırlamayı hedefliyor.

'MARDİN'DE TERÖRÜN 'T'Sİ BİLE KALMADI'Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kentin Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma mimari yapılarıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel birkaç kentinden biri konumunda olduğunu söyledi. Mardin'de terörün 'T'sinin bile kalmadığını ifade eden Güngör, "Mardin'in çok önemli 3 tane 'T'si var. Bunlar turizm, tarım ve ticarettir. Kentin en büyük geçim lokomotifi de turizmdir. Mardin çok popüler bir şehirdi. İlk defa 2020 yılının rezervinin tamamıyla ful olduğu bir yıldı ve 2021 için bizden rezervasyon istendi ama maalesef bu pandemi süreci bizi inanılmaz derecede sıkıntıya soktu. Mardin'deki bütün turizmciler, turizmle geçinen insanlar, çarşı esnafı tamamıyla turizmle ilgili, ciddi bir şekilde etkilendi" diye konuştu. 'MARDİN, YILDIZI PARLAYAN BİR ŞEHİR'Aşı sürecinin başlamasıyla, pandeminin sona ereceğini umduklarını dile getiren Güngör, şunları söyledi: "Bizim umudumuz bir an önce bu pandeminin geçmesi ama 2021 için de turizmcilerin desteklenmesi lazım. Mardin en iyi durumdayken bu pandemi çıktı. Günübirlik yer bulamayıp da konaklamak için Batman'a, Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya giden turist misafirlerimiz vardı. 2020 yılında ise bunlar yaklaşık 170 binde arasında kaldı. Ne kadar ciddi bir düşüşe geçtiğini siz düşünün. Şu anda turizmle uğraşan arkadaşlarımız ciddi bir sıkıntı içinde. O açıdan inşallah umuyoruz ki bu pandemi süreci biter. Çünkü Mardin yıldızı parlayan, bütün medeniyetleri aynı çatıda yaşatan bir şehir. Kardeşliğin, barışın şehri. Hedefimiz Mardin'de turizmi genel olarak 12 aya yaymak. Çünkü Mardin'in her mevsimi de güzel. Yatılı turist sayımızı bir milyona çıkartmayı planlıyoruz. Şu an Mardin'e 5 yıldızlı 3'üncü otel de açıldı. Bununla ilgili konaklarımız restore edildi. Çünkü gelecek misafirlerimiz en üst seviyede ağırlamak için her türlü yatırımı yatırımcılarımız yapıyor."'PANDEMİNİN BİTMESİYLE POTANSİYELİN YÜKSELECEĞİNE İNANIYORUM'Kuruyemişçi İbrahim Seçilmiş ise 2019'da kendilerinin de güzel bir yıl geçirdiklerini kaydederek, "Yüzlerimiz gülmeye başlamıştı. 2020'de pandemiden dolayı herkesin sıkıntısı oldu. Gelen turistlere bir şey satamıyorduk ancak internet üzerinden satabiliyorduk. 2021'in daha iyi olacağını umut ediyoruz. İnşallah işçi çalıştırdığımız günlere geri döneceğiz. Aşıların gelmesiyle ve pandeminin sona ermesiyle birlikte potansiyeli yükselteceğimize inanıyorum" dedi.

Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı
Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı
Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı
Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı
Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı
Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı - Son Dakika


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