MSB: "2 PKK'lı terörist teslim oldu" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde terör örgütü PKK militanları teslim olmaya devam ediyor. Biri erkek, biri kadın olmak üzere 2 PKK'lı terörist daha Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu" denildi.

(İHA)