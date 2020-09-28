MSB: "2 PKK'lı terörist teslim oldu" - Son Dakika

MSB: "2 PKK'lı terörist teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde terör örgütü PKK militanları teslim olmaya devam ediyor. Biri erkek, biri kadın olmak üzere 2 PKK'lı terörist daha Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu" denildi.

(İHA)

MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Nusaybin, Mardin, Milli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 23:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: '2 PKK'lı terörist teslim oldu' - Son Dakika

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