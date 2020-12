Son dakika! Mardin'de akraba iki ailenin silahlı kavgası dehşete düşürdü - Son Dakika

Mardin'de akraba iki ailenin silahlı kavgası dehşete düşürdü

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada grubun arasında kalan bir kişi darp edildi

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde geçtiğimiz günlerde akraba iki aile arasındaki kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavgada tarafların uzun namlulu silahlarla çatışması cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Jandarma ekiplerinin tarafları ayırmak için havaya ateş ederek güçlükle ayırdığı kavgada 2 kişi yaralanmış 4 kişide gözaltına alınmıştı.

Anayol üzerinde yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde grup arasında kalan bir kişinin tekmelerle dövüldüğü görülüyor. Meydan muharebesini andıran kavgada darp edilen kişiyi kurtarmak için hamle yapan yakınlarının ve diğer tarafın uzun namlulu silahlarla rastgele ateş açması görüntülere an be an yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerin yaşandığı dakikalarda tarafların trafik akışının akmasına rağmen kavgayı sonlandırmadığı görülüyor.

4 kişinin gözaltına alındığı kavga ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.