Son dakika haberi: Mardin'de bir ayda yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangına müdahale edildi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından son bir ayda kent genelinde yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangına müdahale edildiği bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle çıkabilecek orman, anız, ot ve ekin yangınlarına müdahale etmek amacıyla 7 gün 24 saat teyakkuzda görev yapıyor.

Gelen her ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri başta yangın olmak üzere evde mahsur kalma, hayvanların mahsur kalması, kaza gibi birçok olaya anında müdahale ediyor.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri mayıs ayında 345 yangına müdahale etti.

Ayrıca son bir ay içerisinde yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanda çıkan 45 yangın da söndürüldü.