Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kavga ihbarını değerlendiren polis, olay yerinde 25 yaşındaki M.A'nın bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
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