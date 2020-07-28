Son dakika haberi: Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin'de 2020 Yılı 3. Dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen yaptığı konuşmada, yatırımcı kuruluşlardan alınan dönem raporlarına göre, 2020 yılı 2. dönem itibariyle, kentte kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 292 proje uygulanmakta olduğunu belirtti.

Bu projelerden 46'sının tamamlandığını, 132'sinin devam ettiğini, 30'sının ihale aşamasında olduğunu ve 84 projenin de etüt aşamasında olduğunu aktaran Demirtaş, şöyle dedi;

"Bu projelerin tutarı 15 milyar 481 milyon lira olup 2020 yılı 2. dönem sonu itibariyle 282 milyon lira harcama yapılmıştır. Bu toplantımızda; söz alacak yetkililerin kurumsal faaliyet konuları ile ilgili özet değerlendirme yapmalarını, yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirmelerini rica ediyorum. Bunun yanında; kuruluş temsilcileri, kendi kuruluşlarına ait yatırımlar hakkında bilgi verirlerken, devam eden projelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları, koordinasyonu gerektiren işleri, hangi kurumlarla koordinasyona ihtiyaç duyduklarını dile getirebilirler."

Bu toplantılarının bir amacının da kazanılan tecrübeleri paylaşmak ve bundan sonra yapılacak çalışmalarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini belirtmek istediğini dile getiren Demirtaş, "Vatandaşlarımız bize geldikleri zaman eğer mevzuata uygun bir talepleri varsa imkanlarımız buna el veriyorsa bu talepleri hemen yerine getireceğiz. Eğer mevzuatına uygun bir talep değilse tabi ki bunu en güzel bir şekilde onlara izah edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bugün git yarın gel anlayışı bugüne kadar olduğunu düşünmüyorum bu günden sonrada inşallah olmayacak." İfadelerini kullandı.