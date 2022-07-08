Son Dakika | MARDİN'DE IRAK PLAKALI CİP, TARLAYA UÇTU: 4 YARALI - Son Dakika
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Son Dakika | MARDİN'DE IRAK PLAKALI CİP, TARLAYA UÇTU: 4 YARALI

08.07.2022 12:26

Son dakika haberine göre MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cipin tarlaya yuvarlandığı kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cipin tarlaya yuvarlandığı kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nusaybin ilçesi Yolbilen Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cip, tarlaya yuvarlandı. Kazada cipte bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla cipten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | MARDİN'DE IRAK PLAKALI CİP, TARLAYA UÇTU: 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | MARDİN'DE IRAK PLAKALI CİP, TARLAYA UÇTU: 4 YARALI - Son Dakika
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