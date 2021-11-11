Son dakika haberi: Mardin'de jandarmadan kaçan araçtan atılan poşetlerde 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de, sürücüsü jandarma ekiplerinden kaçan araçtan atılan iki poşette 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Mardin'e uyuşturucu sevki yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Mardin-Diyarbakır kara yolunda Aksu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde şüpheli aracı durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı araçtan yol kenarına atılan 2 poşette 5 kilogram kubar esrar bulundu. Bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak araziye kaçan F.D. ve A.Y, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.