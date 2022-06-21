Son dakika haberi: Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

21.06.2022 22:26
Son dakika haberi: Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücü hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücü hayatını kaybetti.

Serkan Acar'ın (22) kullandığı motosiklet, Lozan Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonu önünde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada Acar ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Serkan Acar, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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