Son dakika haberi... Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberi: 4 ÇOCUK BABASI HACI ÇİN KURTARILAMADIMardin'in Derik ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 çocuk babası Hacı Çin (38), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 ÇOCUK BABASI HACI ÇİN KURTARILAMADI

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 çocuk babası Hacı Çin (38), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacı Çin'in cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Derik ilçesi kırsal Ambarlı Mahallesi'nde toprağa verildi. Yaralanan diğer sürücü Nurullah Çakır'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı


Çin Halk Cumhuriyeti, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:31 Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
Trump "rekor sürede" diyerek koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı
00:05
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 03:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]