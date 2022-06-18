Kaza, Işıkyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilmeyen 34 DHK 652 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Ters dönerek duran otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi 'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

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