Son dakika haberi... Mardin'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu öldü - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Serviç Aydın'ın kullandığı 47 AY 545 plakalı otomobil, Kızıltepe- Nusaybin kara yolunda park halindeki patates yüklü kamyonete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Serviç Aydın ile oğlu Şeyhmuz Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Cenazeler, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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