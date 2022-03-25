Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

25.03.2022 17:15
Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kızıltepe ilçesi İpekyolu Caddesi'nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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