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Son dakika haberi! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası: 10 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası: 10 gözaltı

03.02.2022 15:40
Son dakika haberi! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası: 10 gözaltı

Son dakika haberleri: Mardin'de, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Mardin'de, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca PKK\KCK-PYD-YPG Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sosyal medya mecralarında PKK\KCK-PYD-YPG silahlı terör örgütünü övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince belirlenen 10 farklı adrese yapılan operasyonda, O.A., Ş.A., M.Ç., M.R., N.A., F.D., Y.D., S.A., Ö.Ç. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - MARDİN

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Mardin, Terör, Medya, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası: 10 gözaltı - Son Dakika
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