Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.S'nin Ömerli ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen jandarma, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.